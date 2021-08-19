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Англия. Премьер-лига

Туфан перейдёт в «Уотфорд» слухи

19 Августа 2021 • 00:48 Комментировать
Брайтон
...
Уотфорд
1.75 3.30 5.60
21.08 19:30
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Новичок английской Премьер-лиги «Уотфорд» в скором будущем объявит о переходе турецкого полузащитника Озана Туфана из «Фенербахче».

О трансфере как о свершившемся факте у себя в «Твиттере» пишет журналист Фабрицио Романо. Согласно предоставленной информации, игрок и руководство «шершней» уже подписали все необходимые бумаги. Турецкий полузащитник присоединится к «Уотфорду» на правах аренды, а сам клуб сможет выкупить 26-летнего футболиста, если по окончании сезона сохранит прописку в элитном дивизионе.

В прошлом розыгрыше турецкой Суперлиги Туфан провел 37 матчей, в которых отличился шестью голами и десятью результативными передачами. Также он стал основным игроком сборной Турции на провальном для команды Евро-2020.

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Фенербахче Уотфорд Озан Туфан Трансферы футбола - лето 2021
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