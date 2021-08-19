«Фламенго» арендует полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра в ближайшее время присоединится к «Фламенго», сообщает в «Твиттере» Фабрицио Романо.

По информации журналиста, стороны уже достигли соглашения. Футболист отправится в годичную аренду. Бразильский клуб будет покрывать часть зарплаты 25-летнего полузащитника. Ранее было известно, что в подписании бразильца заинтересованы «Эвертон» и «Фенербахче», но сам игрок предпочел «Фламенго».

Последний сезон Андреас Перейра провел в римском «Лацио», забил один мяч и сделал четыре голевых передачи. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2023 году.