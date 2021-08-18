Лондонский «Арсенал» рассматривал возможность подписания английского защитника мадридского «Атлетико» Кирана Триппьера, однако получил в ответ на свой запрос об игроке ответ, которым «матрасники» дали «канонирам» понять, что не намерены продавать своего футболиста. Об этом сообщает известное испанское издание AS.

Ранее интерес к Триппьеру проявлял «Манчестер Юнайтед», но последним временем пыл манкунианцев охладился.

Киран Триппьер выступает за «Атлетико» с 2019 года. В прошлом сезоне англичанин стал с командой чемпионом Испании. За мадридский клуб защитник голами не отмечался, но 10 раз ассистировал партнёрам по команде.