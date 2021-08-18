В среду «Бешикташ» представил Миши Бачуайи, нарядив бельгийского нападающего в костюм Бэтмена. Перед переходом в аренду в турецкий клуб 27-летний футболист продлил контракт с «Челси». Теперь трудовое соглашение Бачуайи с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2023 года. Об этом сообщается на клубном сайте «пенсионеров».

Миши Бачуайи успел провести за первую команду «Челси» 77 матчей. В них форвард забил 25 голов и отдал 6 голевых передач. В последние сезоны Бачуайи регулярно ездил по арендам. До «Бешикташа» форварда арендовали дортмундская «Боруссия», «Валенсия» и «Кристал Пэлас».

Эксперты портала transfermarkt оценивают Миши Бачуайи в 10 миллионов евро.