Учитывая сложности с подписанием Гарри Кейна, а именно нежелание «Тоттенхэма» расставаться с лидером этим летом, «Манчестер Сити» вынужден искать нападающего в другом месте. Чемпионы Англии активизировали переговоры с Душаном Влаховичем из «Фиорентины». Как сообщает Football Italia со ссылкой на TGR RAI Toscana, сербский форвард уже обсуждает с «горожанами» условия личного контракта.

Ранее слухи активно связывали Душана Влаховича с «Атлетико» и «Тоттенхэмом». Сообщалось, что эти клубы готовы заплатить «Фиорентине» 70 миллионов евро. «Манчестер Сити» может перебить эти предложения и выплатить за 21-летнего серба 80 миллионов евро.