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Англия. Премьер-лига

«Атлетико» договаривается с клубом АПЛ по трансферу испанского форварда

18 Августа 2021 • 11:20 Комментировать
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Испанский форвард Рафа Мир, права на которого принадлежат «Вулверхэмптону», близок к возвращению на родину. Подписать серебряного призера Олимпиады в Токио хочет мадридский «Атлетико», об этом пишет Football Insider.

В настоящий момент стороны обсуждают условия перехода. «Матрасники» готовы рассмотреть как вариант с арендой, так и полноценный трансфер 24-летнего исполнителя. «Волки», в свою очередь, планируют выручить с продажи Мира порядка 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Рафа выступал на правах аренды за «Уэску». Нападающий забил 13 голов (два - с пенальти) и сделал результативную передачу в 38 поединках Ла Лиги.

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Атлетико Мадрид Рафа Мир Трансферы футбола - лето 2021
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