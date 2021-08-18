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Англия. Премьер-лига

«Манчестер Сити» сделал выбор между Кейном и Роналду

18 Августа 2021 • 10:59 Комментировать (2)
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Нападающий сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейн остается приоритетным вариантом для «Манчестер Сити», несмотря на возможность подписания звездного португальца Криштиану Роналду за 30 миллионов евро. Об этом рапортует Mirror.

Боссы чемпиона Англии в первую очередь намерены побороться за Кейна, которого всячески пытается удержать президент «шпор» Даниэль Леви. Руководителя не устроило предложение «горожан» в размере 140 миллионов евро за 28-летнего бомбардира. Если сделка так и не состоится, «Манчестер Сити» будет вынужден перевести внимание на Роналду.

Контракт португальца с туринским грандом истекает летом 2022 года. В АПЛ он имеет опыт выступлений за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити Гарри Кейн Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
18 Августа 2021 в 11:16
НЕЕЕТ ,сколько можно говорить ,если не Кейн ,то тогда никто ,только бабло выкинете на ветер .)
Don sangre
18 Августа 2021 в 11:11
Роналду или Кейн? Кейн или Роналду? ))))
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