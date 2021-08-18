«Манчестер Сити» сделал выбор между Кейном и Роналду

Нападающий сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейн остается приоритетным вариантом для «Манчестер Сити», несмотря на возможность подписания звездного португальца Криштиану Роналду за 30 миллионов евро. Об этом рапортует Mirror.

Боссы чемпиона Англии в первую очередь намерены побороться за Кейна, которого всячески пытается удержать президент «шпор» Даниэль Леви. Руководителя не устроило предложение «горожан» в размере 140 миллионов евро за 28-летнего бомбардира. Если сделка так и не состоится, «Манчестер Сити» будет вынужден перевести внимание на Роналду.

Контракт португальца с туринским грандом истекает летом 2022 года. В АПЛ он имеет опыт выступлений за «Манчестер Юнайтед».