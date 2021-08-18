«Милан» хочет подписать полузащитника «Челси»

Полузащитник Тьемуа Бакайоко, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», может вернуться в итальянский чемпионат. В подписании игрока заинтересован «Милан», за который полузащитник ранее выступал на правах аренды. Об этом пишет tuttomercatoweb.

Наставник «россонери» Стефано Пиоли является главным инициатором возвращения француза. Стороны планируют провести переговоры в ближайшее время.

Ранее в СМИ сообщалось, что подписать Тьемуа хотят два других итальянский клуба - туринский «Ювентус» и «Наполи».

Бакайоко перешел в «Челси» летом 2017 года, подписав пятилетнее соглашение. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.