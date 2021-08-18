Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 206 Комментарии
Англия. Премьер-лига

Кейн конфликтует с президентом «Тоттенхэма» из-за невыполненного обещания

18 Августа 2021 • 08:38 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

В лондонском «Тоттенхэме» назрел серьезный конфликт между звездным форвардом Гарри Кейном и президентом клуба Даниэлем Леви, рапортует на своих страницах таблоид Daily Mail.

Британские журналисты утверждают, что у нападающего была договоренность с руководителем о том, что он может перейти в другой коллектив, если не «шпоры» попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/2021. Леви не сдержал своего обещания, чем вызвал волну негодования со стороны Кейна.

Накануне Гарри вернулся к тренировкам с «Тоттенхэмом». Интерес к игроку проявляет «Манчестер Сити», однако лондонцы не хотят продавать своего лидера за предложенные 140 миллионов евро.

Действующий контракт Кейна с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» сделал выбор между Кейном и Роналду 2
08:51 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет подписать полузащитника «Челси»
08:38 · Англия. Премьер-лига
Кейн конфликтует с президентом «Тоттенхэма» из-за невыполненного обещания
08:23 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» подпишет 5-летний контракт с Эдегором
00:36 · Англия. Премьер-лига
Робертсон вернулся к тренировкам после травмы
17 Августа
22:22 · Англия. Премьер-лига
Трансферная цель «Арсенала» оценивается в 117 миллионов евро 3
21:14 · Англия. Премьер-лига
Погба не будет подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед» этим летом 1
20:52 · Англия. Премьер-лига
Саншеш может не перейти в «Ливерпуль»
19:38 · Англия. Премьер-лига
Мойес заблокировал трансфер Миленковича в «Вест Хэм» 2
19:29 · Англия. Премьер-лига
​Зума может сменить клуб, но остаться в Лондоне слухи
19:03 · Англия. Премьер-лига
Хамес может оказаться в «Атлетико» слухи
18:47 · Англия. Премьер-лига
​Абрахам написал прощальное письмо «Челси»
18:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» переключит своё внимание на Беллингхема, если сорвётся трансфер Райса слухи
17:37 · Англия. Премьер-лига
Представители «Арсенала» и «Лестера» встретятся обсудить трансфер Мэддисона
16:27 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган не сыграет с «Норвичем» из-за травмы
Все новости
Рекомендуем
 