Кейн конфликтует с президентом «Тоттенхэма» из-за невыполненного обещания

В лондонском «Тоттенхэме» назрел серьезный конфликт между звездным форвардом Гарри Кейном и президентом клуба Даниэлем Леви, рапортует на своих страницах таблоид Daily Mail.

Британские журналисты утверждают, что у нападающего была договоренность с руководителем о том, что он может перейти в другой коллектив, если не «шпоры» попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/2021. Леви не сдержал своего обещания, чем вызвал волну негодования со стороны Кейна.

Накануне Гарри вернулся к тренировкам с «Тоттенхэмом». Интерес к игроку проявляет «Манчестер Сити», однако лондонцы не хотят продавать своего лидера за предложенные 140 миллионов евро.

Действующий контракт Кейна с клубом рассчитан до лета 2024 года.