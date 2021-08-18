«Арсенал» подпишет 5-летний контракт с Эдегором

Лондонский «Арсенал» возвращает норвежского хавбека Мартина Эдегора, на которого не рассчитывают в мадридском «Реале». Об этом рапортует посредством твиттер-аккаунта журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб подпишет полузащитника на постоянной основе. В данный момент стороны обсуждают детали сделки. Ранее сообщалось, что «сливочные» готовы расстаться со скандинавом за 30 миллионов евро.

Самому Эдегору будет предложен долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2026 года.

В сезоне-2020/2021 Мартин провел 14 матчей в рамках АПЛ. Он забил один гол и сделал две результативные передачи.