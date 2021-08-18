Робертсон вернулся к тренировкам после травмы

Шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон вернулся к тренировкам, восстановившись от травмы, полученной в одном из матчей предсезонной подготовки. Об этом стало известно после того, как футболист опубликовал в своем официальном аккаунте «Инстаграма» фото с пробежки.

Ранее сообщалось, что Робертсон повредил связки, что должно было оставить игрока вне футбольного поля на срок до конца августа. Однако, восстановление прошло быстрее ожидаемого.

Эндрю Робертсон может вернуться на поле уже в матче второго тура английского чемпионата против «Бёрнли», запланированном на 14:30 субботы, 21 августа.