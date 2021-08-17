Куда перейдет Роналду: Есть 4 варианта продолжения карьеры

После того, как Лионель Месси ушёл из «Барселоны», всё внимание прессы переключилось на другого супер-футболиста – Криштиану Роналду. Сообщается, что португалец может покинуть «Ювентус» уже этим летом. Но куда? На самом деле, есть только четыре варианта.

Сразу отметим, что Криштиану Роналду в своём инстаграме выложил отдельный пост, в котором подчеркнул, что его история в «Реале» уже написана, а сам он не позволит спекулировать своим именем. Роналду сосредоточен на своей карьере и только на ней.

Знаете, что самое интересное в его длинном сообщении? Вы не найдете там ни одного слова «Ювентус». Вот и думайте, так ли предан португалец туринскому клубу, или же он просто набивает себе цену?

Если предположить, что Роналду действительно уйдет, то куда?

«РЕАЛ»

Слух о переходе в «Реал» родился не из воздуха. Каждое лето Роналду сватали то в один клуб, то в другой, но прежде Криштиану никогда не отвечал на эти сообщения. Тем более, у себя в инстаграме. Его пост – лишнее доказательство того, что разговоры между Роналду и «Реалом» были. Не исключено, что они продолжаются.

Текст настолько обтекаемый и неоднозначный, что даже если Криш перейдет в «Реал», нельзя будет сказать, что он обманул своих фанатов. Да, он говорит об истории. Но её можно написать заново.

Мы совершенно не исключаем того, что Роналду действительно может вернуться в Мадрид.

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«МАНЧЕСТЕР СИТИ»

Когда «ПСЖ» перехватили Месси, в душе у арабских боссов «Манчестер Сити» точно что-то ёкнуло. Никто не вспомнит 100 миллионов за Джека Грилиша, и этот трансфер явно нельзя сравнить с переходом Лео. А вот заполучить Роналду – достойный ответ парижским «шейхам».

Конечно, Роналду нужно будет сто раз подумать над этим предложением, учитывая, что он имеет статус легенды не только в «Реале», но и в «Манчестер Юнайтед».

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

И да, «Манчестер Юнайтед» также имеет шансы заполучить Роналду. Разговоры о его возможном возвращении в стан «красных дьяволов» идут уже несколько лет, но пока Криш не решается на такой шаг.

С одной стороны, Роналду всё ещё в отличной форме, только вот нужен ли он «МЮ»? Сульшер только-только выстроил рабочую схему, игроки притёрлись друг к другу, осталось лишь получить профит от Джейдона Санчо.

И если Роналду перейдет в «Манчестер Юнайтед», то все тактические экзерсисы Сульшера пойдут прахом.

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«СПОРТИНГ»

Это было бы просто красиво. Легендарный игрок возвращается в свой родной клуб. Очевидно, что никаких серьёзных денег лиссабонцы ему предложить не смогут, но сколько же имиджевых бонусов получит Роналду, если согласиться пойти на понижение зарплаты и вернется в свой альма-матер.