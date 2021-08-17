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Англия. Премьер-лига

Погба не будет подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед» этим летом

17 Августа 2021 • 21:14 Комментировать
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Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не будет подписывать новое соглашение с клубом во время текущего трансферного окна. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что манкунианцы готовы продлить Погба до 2025 года с повышением зарплаты, которая сейчас составляет приблизительно 300 тысяч евро в месяц. Однако шансы на то, что полузащитник рассмотрит новое предложение, крайне невысоки.

Утверждается также, что «ПСЖ» готовит для француза предложение с удвоением его текущей зарплаты в стане «красных дьяволов». Соглашение Поля Погба с командой Уле Гуннара Сульшера истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба Уле Гуннар Сульшер
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