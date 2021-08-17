Защитник Курт Зума в обозримом будущем может сменить клубную прописку, оставшись при этом в Лондоне. В программе Football Daily прозвучала новость о том, что 26-летним футболистом «Челси» интересуется «Тоттенхэм». При этом отмечается, что Зума входит в шорт-лист из целого ряда защитников, за которыми следят «шпоры».

Курт Зума отыграл 66 минут в матче за Суперкубок УЕФА против «Вильярреала». А вот в игре Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» на минувших выходных защитник просидел на скамейке запасных все 90 минут.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Курта Зума в 32 миллиона евро.