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Англия. Премьер-лига

​Зума может сменить клуб, но остаться в Лондоне слухи

17 Августа 2021 • 19:29 Комментировать
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Защитник Курт Зума в обозримом будущем может сменить клубную прописку, оставшись при этом в Лондоне. В программе Football Daily прозвучала новость о том, что 26-летним футболистом «Челси» интересуется «Тоттенхэм». При этом отмечается, что Зума входит в шорт-лист из целого ряда защитников, за которыми следят «шпоры».

Курт Зума отыграл 66 минут в матче за Суперкубок УЕФА против «Вильярреала». А вот в игре Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» на минувших выходных защитник просидел на скамейке запасных все 90 минут.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Курта Зума в 32 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Курт Зума Трансферы футбола - лето 2021
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