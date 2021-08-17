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Англия. Премьер-лига

​Абрахам написал прощальное письмо «Челси»

17 Августа 2021 • 18:47 Комментировать
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Форвард Тэмми Абрахам во вторник официально стал футболистом «Ромы». 23-летний воспитанник «Челси» сделал публикацию в «Инстаграме», представляющую собой прощальное письмо в Лондон.

«Пора попрощаться с клубом, который так много значит для меня и моей семьи. От игры в академии в детстве до победы в Лиге чемпионов спустя годы…

Я хочу сказать спасибо моим партнёрам по команде, академии, всему персоналу и, конечно же, болельщикам «Челси», которые всегда меня поддерживали. Без вас, ребята, я не был бы тем, кем являюсь сегодня. Принесите домой побольше трофеев, парни! Люблю всех вас. ТА9 уходит», - написал Абрахам.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Тэмми Абрахам
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