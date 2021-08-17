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Англия. Премьер-лига

​Михаэль Румменигге предположил, куда перейдёт Холанн

17 Августа 2021 • 16:11 Комментировать (1)
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Михаэль Румменигге, являющийся братом Карла-Хайнца Румменигге и выступавший в своё время за дортмундскую «Боруссию», поделился своим мнением по поводу будущего Эрлинга Холанна.

В последние месяцы и даже годы Эрлинга Холанна слухи связывали чуть ли не со всеми топовыми клубами Европы.

«Нам придётся подождать и посмотреть, где Холанн окажется после этого сезона. «Реал» и «Барселона» испытывают финансовые трудности, так что я могу предположить переезд Холанна в Англию, где играл его отец. Я хорошо представляю Холанна в футболке «Ливерпуля», - рассказал Михаэль Румменигге Sport1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн Михаэль Румменигге
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Комментарии (1)
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ARTUR
17 Августа 2021 в 16:17
ну что за лепет ))) кто больше даст туда и пойдет )) возможно даже в псж
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