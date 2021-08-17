Кейн вернулся к тренировкам с «Тоттенхэмом»

Звездный форвард Гарри Кейн вернулся к тренировкам с лондонским «Тоттенхэмом». Об этом сообщает Sky Sports.

Нападающий впервые приступит к работе с командой в нынешнем сезоне. Ранее Гарри отказывался возвращаться в расположение команды из-за желания сменить клубную прописку. Бомбардир хотел перейти в «Манчестер Сити».

Сегодня, 17 августа, СМИ сообщили, что боссы «Манчестер Сити» по-прежнему рассчитывает договориться со «шпорами» по трансферу Кейна. «Горожане» готовы заплатить за его трансфер рекордные 140 миллионов евро.

Гарри играет за «Тоттенхэм» на протяжении десяти лет. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.