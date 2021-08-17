Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 206 Комментарии
Англия. Премьер-лига

Кейн вернулся к тренировкам с «Тоттенхэмом»

17 Августа 2021 • 13:45 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Звездный форвард Гарри Кейн вернулся к тренировкам с лондонским «Тоттенхэмом». Об этом сообщает Sky Sports.

Нападающий впервые приступит к работе с командой в нынешнем сезоне. Ранее Гарри отказывался возвращаться в расположение команды из-за желания сменить клубную прописку. Бомбардир хотел перейти в «Манчестер Сити».

Сегодня, 17 августа, СМИ сообщили, что боссы «Манчестер Сити» по-прежнему рассчитывает договориться со «шпорами» по трансферу Кейна. «Горожане» готовы заплатить за его трансфер рекордные 140 миллионов евро.

Гарри играет за «Тоттенхэм» на протяжении десяти лет. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
15:31 · Англия. Премьер-лига
Аренда игрока «Челси» сорвалась из-за коронавируса
14:02 · Англия. Премьер-лига
Перейра хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»
13:45 · Англия. Премьер-лига
Кейн вернулся к тренировкам с «Тоттенхэмом»
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» назвал сумму, за которую готов продать Триппьера
13:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подтвердил переход Абрахама в «Рому» 1 официально
12:27 · Англия. Премьер-лига
Барнс подпишет новый контракт с «Лестером»
11:53 · Англия. Премьер-лига
Санчес: «Мы примем любой выбор Кейна»
11:33 · Англия. Премьер-лига
Сульшер назвал 5 игроков, с которыми «МЮ» должен продлить контракт 2
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд» может арендовать игрока «МЮ»
10:58 · Англия. Премьер-лига
Давид Луис: «Хочу играть за клуб, который борется за трофеи»
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готовится сделать финальное предложение по Лингарду
10:13 · Англия. Премьер-лига
Пулишич: «Очень рад, что буду играть в одной команде с Лукаку»
10:00 · Англия. Премьер-лига
Варан: «Фергюсон хотел подписать меня в 2011 году»
09:55 · Англия. Премьер-лига
Варан рассказал, что думает о Погба
09:47 · Англия. Премьер-лига
Лукаку: «Дрогба помог мне с переходом в «Челси»
Все новости
Рекомендуем
 