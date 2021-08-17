Сульшер назвал 5 игроков, с которыми «МЮ» должен продлить контракт

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер обратился к руководству клуба с просьбой о продлении контрактов с пятью игроками. Об этом рапортует британский таблоид The Sun.

Согласно сведениям источника, норвежский специалист настаивает на пролонгации сотрудничества с защитниками Люком Шоу и Гарри Магуайром, полузащитниками Бруну Фернандешем, Полем Погба, а также форвардом Маркусом Рэшфордом.

Напомним, что в стартовом туре английской Премьер-лиги «красно-белые» катком прошлись по «Лидсу», отпраздновав победу со счетом 5:1. В этом матче Фернандеш оформил хет-трик, а Погба отдал четыре голевые передачи.