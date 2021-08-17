«Манчестер Сити» готов заплатить рекордные деньги за Кейна

Главная ударная сила сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн остается приоритетной трансферной целью «Манчестер Сити». Об этом сообщает ESPN.

Владельцы «горожан» рассчитывают успеть договориться о переходе бомбардира до закрытия летнего трансферного окна. Чемпион Англии готов заплатить за нападающего 120 миллионов фунтов (~140 миллионов евро). Это рекордная сумма для английского футбола.

Впрочем, лондонцы хотят выручить больше денег за своего лидера, поскольку его контракт рассчитан еще на три сезона.

Гарри - воспитанник академии «шпор». За первую команду форвард играет с 2011 года.

Кейн забил 23 гола и сделал 14 ассистов в минувшем розыгрыше АПЛ.