Влахович отказался продлевать контракт с «Фиорентиной»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович отказался продлевать контракт со своим нынешним клубом, передаёт журналист Джанлука ди Марцио. Сообщалось, что главным претендентом на игрока является «Тоттенхэм».

По данным источника, «Фиорентина» готова продать игрока в это трансферное окно, однако в клубе намерены получить за нападающего 70 миллионов евро. «Тоттенхэм» готов начать переговоры с итальянским клубом, но только в том случае, если команду покинет Гарри Кейн.

Напомним, что Влахович перешел в «Фиорентину» из «Партизана» за почти два миллиона евро. В этом сезоне он сыграл один матч, в которых забил два гола.