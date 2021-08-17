Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 195 Комментарии
Англия. Премьер-лига

Влахович отказался продлевать контракт с «Фиорентиной»

17 Августа 2021 • 08:57 Комментировать
Рома
...
Фиорентина
1.80 3.80 4.30
22.08 21:45
1000 рублей бесплатная ставка

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович отказался продлевать контракт со своим нынешним клубом, передаёт журналист Джанлука ди Марцио. Сообщалось, что главным претендентом на игрока является «Тоттенхэм». 

По данным источника, «Фиорентина» готова продать игрока в это трансферное окно, однако в клубе намерены получить за нападающего 70 миллионов евро. «Тоттенхэм» готов начать переговоры с итальянским клубом, но только в том случае, если команду покинет Гарри Кейн.

Напомним, что Влахович перешел в «Фиорентину» из «Партизана» за почти два миллиона евро. В этом сезоне он сыграл один матч, в которых забил два гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Душан Влахович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
09:47 · Англия. Премьер-лига
Лукаку: «Дрогба помог мне с переходом в «Челси»
08:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов заплатить рекордные деньги за Кейна
08:57 · Англия. Премьер-лига
Влахович отказался продлевать контракт с «Фиорентиной»
08:51 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» объявил об уходе двух футболистов официально
08:29 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб проявляет интерес к Инсинье
08:09 · Англия. Премьер-лига
Бэмфорд не хочет переходить в «Тоттенхэм»
00:52 · Англия. Премьер-лига
О переходе Абрахама в «Рому» будет официально объявлено в ближайшее время
16 Августа
23:58 · Англия. Премьер-лига
Канте успеет восстановиться к матчу с «Арсеналом»
23:18 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может обменять Коутиньо на Обамеянга 3 слухи
22:56 · Англия. Премьер-лига
Четыре человека были арестованы после матча «МЮ» - «Лидс»
21:29 · Англия. Премьер-лига
Варан провел первую тренировку в «Манчестер Юнайтед» фото
21:09 · Англия. Премьер-лига
Лингард снова отправился в аренду в «Вест Хэм»
18:54 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку сравнил АПЛ и Серию А
15:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» следит за игроком с ростом в 206 сантиметров слухи
14:32 · Англия. Премьер-лига
​Фернандеш: «Погба может делать по 5-6 ассистов за матч»
Все новости
Рекомендуем
 