Два футболиста временно покинули «Ливерпуль», об этом отрапортовала клубная пресс-служба. Речь идет о защитнике Бене Дэвисе и полузащитнике Лейтоне Кларксоне.

Первый отправился в «Шеффилд Юнайтед», а второй продолжит карьеру в «Блэкберне». Оба игрока проведут в аренде сезон-2021/2022.

Накануне стало известно, что мерсисайдцы смогли договориться с капитаном команды Джорданом Хендерсоном о пролонгации сотрудничества.

Подопечные Юргена Клоппа успешно стартовали в новом розыгрыше английской Премьер-лиги, не оставив на выезде шансов «Норвичу» - 3:0.