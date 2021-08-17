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Англия. Премьер-лига

Лондонский клуб проявляет интерес к Инсинье

17 Августа 2021 • 08:29 Комментировать
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Атакующий полузащитник Лоренцо Инсинье, ставший чемпионом Европы в составе сборной Италии, близок к расставанию с «Наполи». Клуб может продать игрока этим летом из-за истекающего контракта, рапортует Gazzetta dello Sport.

30-летний вингер имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Заинтересованность в его услугах проявляет лондонский «Тоттенхэм». Ранее итальянские СМИ сообщали, что неаполитанцы готовы расстаться с Лоренцо за 25 миллионов евро.

Инсинье - выпускник академии «Наполи». В футболке первой команды он играет с 2012 года. В минувшем сезоне Серии А вингер забил 19 голов в 35 матчах.

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Тоттенхэм Лоренцо Инсинье Трансферы футбола - лето 2021
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