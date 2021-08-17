Роналду может перейти в английский гранд

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду, контракт которого с туринским «Ювентусом» истекает летом следующего года, может вернуться в английскую Премьер-лигу, рапортуют журналисты Corriere dello Sport.

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 36-летнего португальского нападающего, вступил в переговоры с руководством «Манчестер Сити». Переход Роналду в стан «горожан» может быть оформлен этим летом. «Старая синьора» готова расстаться с форвардом за 30 миллионов евро.

Криштиану перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. С тех пор он является лидером нападения итальянского гранда.

Ранее сообщалось, что Роналду может стать одноклубником Месси.