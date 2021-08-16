​Лукаку сравнил АПЛ и Серию А

После двух лет выступлений за «Интер» нападающий Ромелу Лукаку вернулся в Англию, подписав контракт с «Челси». В интервью пресс-службе лондонского клуба бельгиец сравнил Премьер-лигу и Серию А.

«Тактически и технически Серия А является лучшим чемпионатом. Но здесь, в Англии, всё дело в интенсивности. Вот в чём разница. Для меня это не проблема, потому что я провёл здесь восемь лет и знаю, с чем столкнусь. Я не новичок, который не знает, чего здесь ожидать. Я знаю лигу, я забил здесь много голов. Но прошлое осталось в прошлом, и теперь мы должны смотреть вперёд», - поделился мнением Лукаку.