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Англия. Премьер-лига

​Лукаку сравнил АПЛ и Серию А

16 Августа 2021 • 18:54 Комментировать
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После двух лет выступлений за «Интер» нападающий Ромелу Лукаку вернулся в Англию, подписав контракт с «Челси». В интервью пресс-службе лондонского клуба бельгиец сравнил Премьер-лигу и Серию А.

«Тактически и технически Серия А является лучшим чемпионатом. Но здесь, в Англии, всё дело в интенсивности. Вот в чём разница. Для меня это не проблема, потому что я провёл здесь восемь лет и знаю, с чем столкнусь. Я не новичок, который не знает, чего здесь ожидать. Я знаю лигу, я забил здесь много голов. Но прошлое осталось в прошлом, и теперь мы должны смотреть вперёд», - поделился мнением Лукаку.  

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Челси Ромелу Лукаку
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