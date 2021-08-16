«Манчестер Сити» в субботу просматривал нападающего Кайла Хадлина, выступающего за клуб «Солихалл Мурс» из пятого по рангу английского дивизиона. Как сообщает The Athletic, Хадлин является самым высоким профессиональным футболистом в Великобритании. Его рост составляет 2 метра и 6 сантиметров.

Добавим, что новый сезон стартовал для «Манчестер Сити» на минорной ноте. Команда Хосепа Гвардиолы проиграла сначала «Лестеру» в битве за Суперкубок Англии, а затем и «Тоттенхэму» в стартовом туре Премьер-лиги. В обоих случаях «горожане» уступали своим соперникам с результатом 0:1.