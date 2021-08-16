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Англия. Премьер-лига

«Ливерпуль» решил не подписывать нового форварда этим летом

16 Августа 2021 • 13:07 Комментировать
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Боссы «Ливерпуля» приняли решение не искать нового нападающего в текущее трансферное окно. Об этом рапортует портал Goal.

Источник утверждает, что мерсисайдцы намерены сохранить в команде бельгийца Дивока Ориги, которого тренерский штаб сможет использовать для выходов на замену.

Ранее появилась информация, что «красные» готовы побороться с мадридским «Реалом» за форварда Килиана Мбаппе. Мерсисайдцы рассчитывают подписать нападающего следующим летом, когда у него истечет контракт с «ПСЖ».

Подопечные Юргена Клоппа успешно стартовали в АПЛ, победив в первом туре «Норвич» (3:0).

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Ливерпуль
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