«Ливерпуль» решил не подписывать нового форварда этим летом

Боссы «Ливерпуля» приняли решение не искать нового нападающего в текущее трансферное окно. Об этом рапортует портал Goal.

Источник утверждает, что мерсисайдцы намерены сохранить в команде бельгийца Дивока Ориги, которого тренерский штаб сможет использовать для выходов на замену.

Ранее появилась информация, что «красные» готовы побороться с мадридским «Реалом» за форварда Килиана Мбаппе. Мерсисайдцы рассчитывают подписать нападающего следующим летом, когда у него истечет контракт с «ПСЖ».

Подопечные Юргена Клоппа успешно стартовали в АПЛ, победив в первом туре «Норвич» (3:0).