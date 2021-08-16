«ПСЖ» нацелился на очередного звёздного футболиста, которого хочет подписать бесплатно

Полузащитник национальной сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба остается в сфере интересов «ПСЖ». Об этом информирует The Independent.

Парижский топ-клуб планирует осуществить переход хавбека по окончании текущего сезона. Летом 2022 года Погба станет свободным агентом, если не продлит трудовое соглашение с «красными дьяволами». «ПСЖ» готов предложить футболисту долгосрочный контракт с годовым окладом в размере 31 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что хавбек задумался над переходом в мадридский «Реал». «Сливочные» также готовы подписать игрока следующим летом.