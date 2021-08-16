Хендерсон согласовал новый контракт с «Ливерпулем»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон согласовал с руководством клуба новое трудовое соглашение. Об этом сообщают журналисты The Athletic.

По данным источника, стороны подпишут новый трехлетний договор, в который будет включен пункт о возможной пролонгации сотрудничества на один сезон. Также отмечается, что заработная плата полузащитника будет увеличена.

Действующий договор хавбека с мерсисайдцами истекает летом 2023 года. В составе «красных» он выступает на протяжении десяти лет.

В прошлом сезоне АПЛ 31-летний полузащитник принял участие в 21 матчей, забил гол и сделал результативную передачу.