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Англия. Премьер-лига

Нападающий «Челси» согласовал контракт с «Бешикташем»

16 Августа 2021 • 08:13 Комментировать
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Форвард Миши Бачуайи, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», близок к переезду в турецкую Суперлигу. О подписании трудового договора с бельгийцем договорился стамбульский «Бешикташ», рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Журналист отмечает, что руководство английского топ-клуба готово расстаться с игроком. По оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Бачуайи составляет порядка десяти миллионов евро.

Миши перебрался в «Челси» пять лет назад, однако так и не стал футболистом основного состава. В связи с этим он несколько раз уходил в аренду - в «Валенсию», «Боруссию» Д и «Кристал Пэлас».

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Бешикташ Миши Бачуайи Трансферы футбола - лето 2021
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