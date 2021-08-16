Нападающий «Челси» согласовал контракт с «Бешикташем»

Форвард Миши Бачуайи, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», близок к переезду в турецкую Суперлигу. О подписании трудового договора с бельгийцем договорился стамбульский «Бешикташ», рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Журналист отмечает, что руководство английского топ-клуба готово расстаться с игроком. По оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Бачуайи составляет порядка десяти миллионов евро.

Миши перебрался в «Челси» пять лет назад, однако так и не стал футболистом основного состава. В связи с этим он несколько раз уходил в аренду - в «Валенсию», «Боруссию» Д и «Кристал Пэлас».