Президент Руанды в гневе от провала лондонского «Арсенала» в первом матче АПЛ

Лондонскому «Арсеналу», кажется, нужно подготовиться к очередному сложному сезону. В первом туре «канониры» проиграли новичку АПЛ «Брентфорду» со счётом 2:0. Недовольство после этой игры было не только у фанатов, но и у самого президента Руанды Поля Кагаме. Рассказываем, почему глава африканского государства был в гневе.

После провальной первой игры Поль Кагаме заявил следующее: «Мы не должны принимать посредственную игру «Арсенала». Команду нужно строить лишь с одной целью: побеждать, побеждать и ещё раз побеждать. Поражения не должны стать обыденностью. Мы все знаем, на чьи плечи легла самая тяжёлая ноша. Надеюсь, они тоже это понимают. Конец».

We just must NOT excuse or Accept mediocrity. A team has to be built with purpose to win win win. So that when we lose....it was not to be expected! I am sure we all know on whose shoulders the heaviest burden rests. I hope they know too or even accept it!!! End — Paul Kagame (@PaulKagame) August 13, 2021

Так почему же именно президент Руанды решил обратить внимание на проблемы «Арсенала»? Всё просто – вот уже третий год африканское государство является одним из спонсоров лондонского клуба. VISIT RWANDA (англ. «Посетите Руанду») красуется на некоторых комплектах экипировки «Арсенала», а также на рекламных баннерах «Эмирейтс».

Ежегодно правительство Руанды платит «Арсеналу» 10 миллионов фунтов, надеясь увеличить туризм в стране.

Если честно, немного странно видеть, как одна из беднейших стран мира (137-я экономика по объему ВВП) вкладывает в клуб Английской Премьер-лиги. Многие жители Руанды раскритиковали решение Кагаме спонсировать «Арсенал», так как эти деньги можно было бы потратить на куда более ощутимые вещи.

Сама Кагаме настойчиво отстаивал свою позицию, полагая, что эта реклама увеличит туризм в Руанде. Например, в 2018-м он написал твит, обращенный к одной из крупнейший медиа-компаний CNN: «Скажите мене, а многие ли страны «тратят миллионы долларов», чтобы рекламировать туризм на вашем канале, одном из самых богатых в мире? Вы когда-нибудь на это жаловались? Вот и помолчите».

Так что Кагаме, в целом, имеет полное право критиковать «Арсенал». Как-никак, именно Руанда заплатила примерно одну пятую часть трансфера великого и ужасного Бена Уайта.