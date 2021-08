Президент Руанды в гневе от провала лондонского «Арсенала» в первом матче АПЛ

Лондонскому «Арсеналу», кажется, нужно подготовиться к очередному сложному сезону. В первом туре «канониры» проиграли новичку АПЛ «Брентфорду» со счётом 2:0. Недовольство после этой игры было не только у фанатов, но и у самого президента Руанды Поля Кагаме. Рассказываем, почему глава африканского государства был в гневе.

После провальной первой игры Поль Кагаме заявил следующее: «Мы не должны принимать посредственную игру «Арсенала». Команду нужно строить лишь с одной целью: побеждать, побеждать и ещё раз побеждать. Поражения не должны стать обыденностью. Мы все знаем, на чьи плечи легла самая тяжёлая ноша. Надеюсь, они тоже это понимают. Конец».

We just must NOT excuse or Accept mediocrity. A team has to be built with purpose to win win win. So that when we lose....it was not to be expected! I am sure we all know on whose shoulders the heaviest burden rests. I hope they know too or even accept it!!! End