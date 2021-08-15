​Абрахам прибыл в Рим для завершения трансфера в «Рому»

Форвард Тэмми Абрахам прибыл в Рим для завершения своего трансфера в «Рому». Видео из аэропорта итальянской столицы, куда прибыл Абрахам, распространили местные СМИ.

Ранее итальянский Sky сообщал, что за трансфер Абрахама «Рома» заплатит «Челси» 40 миллионов евро. Ещё 5 миллионов евро заложены в сделку в качестве бонусных выплат. Также утверждалось, что с лета 2023 года «Челси» сможет выкупить Абрахама обратно, выплатив 80 миллионов евро.

В «Роме» Тэмми Абрахам должен будет заменить Эдина Джеко. Последний перешёл в «Интер», где, в свою очередь, заменит Ромелу Лукаку.