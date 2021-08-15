​Лукаку обратился к фанатам «Интера» после перехода в «Челси»

Ромелу Лукаку опубликовал обращение к фанатам «Интера» после своего возвращения в ряды «Челси».

«Дорогие фанаты «Интера», спасибо. Спасибо, что любили меня как одного из вас. Спасибо, что заставили меня и мою семью чувствовать себя как дома. Спасибо за безоговорочную поддержку и ежедневную любовь. Спасибо, что мотивировали меня ещё сильнее после первого сезона.

Когда я пришёл в «Интер», я сразу почувствовал, что у меня в этом клубе всё получится. Любовь и радушный приём, который мне устроили в аэропорту, стал началом прекрасной истории. Я решил никогда не разочаровывать вас каждый раз, когда надевал футболку «Интера». Чтобы вы были счастливы, я отдавался на 100% на каждой тренировке, а особенно во время матчей.

Первый сезон завершился для нас тяжело, но вы дали мне силы продолжать настойчиво работать. Мы делали это как команда, поэтому и стали чемпионами.

Надеюсь, вы понимаете моё решение перейти в «Челси». Для меня это шанс всей жизни. Думаю, это тот шанс в карьере, о котором я всегда мечтал.

Одно можно сказать наверняка: я навсегда останусь интеристой, потому что без вас я бы не стал тем человеком и игроком, которым являюсь сегодня. Говорю вам спасибо от всего сердца. Я вас люблю», - написал Лукаку.