Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отработает действующий контракт с клубом, который рассчитан до конца июня 2022 года. После этого француз отправится в «Реал» в качестве свободного агента. Об этом на своих страницах сообщает Daily Star.

Напомним, что для Поля Погба в индивидуальном плане сезон 2021/2022 начался отлично. В стартовом туре Премьер-лиги против «Лидса» Погба отдал четыре голевых паса, а «Манчестер Юнайтед» победил на своём поле со счётом 5:1.

28-летнего Поля Погба эксперты портала transfermarkt на сегодняшний день оценивают в 60 миллионов евро.