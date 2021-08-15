​Президент Руанды раскритиковал «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» начал чемпионат с поражения от «Брентфорда» со счётом 0:2. На результат отреагировал президент Руанды Поль Кагаме, являющийся фанатом «канониров».

«Что? Это футбол, и это поражение «Арсенала» от «Брентфорда». «Брентфорд» заслужил победу, и они этого добились. Болельщики не заслуживают того, чтобы привыкать к такой игре. Нет!

Мы не должны оправдывать или принимать посредственность. Команду нужно строить с целью побеждать. Поражения не должны быть ожидаемы. Уверен, мы знаем, на чьи плечи ложится эта тяжёлая ноша. Надеюсь, они тоже это знают и понимают», - написал Кагаме в «Твиттере».