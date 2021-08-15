«Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать с хавбеком Бруну Фернандешем новый контракт, рассчитанный до конца июня 2026 года. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист и инсайдер Николо Скира, переговоры на этот счёт начались ещё на прошлой неделе.

Напомним, что Бруну Фернандеш оформил хет-трик в стартовом матче «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2021/2022. «Красные дьяволы» Уле Гуннара Сульшера на родном «Олд Траффорд» разгромили «Лидс» с результатом 5:1.

Напомним, что Бруну Фернандеш играет за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года после трансфера из лиссабонского «Спортинга».