​Гвардиола ответил на критику Клоппа

На днях Юрген Клопп давал комментарий касательно трансферных возможностей «Манчестер Сити» и сказал: «Нам разрешено тратить деньги, которые мы зарабатываем, а у них, очевидно, нет таких ограничений».

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил своему коллеге из «Ливерпуля».

«Раньше клубов с финансовыми возможностями было только несколько. Теперь есть «Челси» с Романом Абрамовичем, есть наш клуб с шейхом Мансуром. Они хотят вкладывать деньги в футбол. В чём проблема? Есть финансовый фэйр-плей, и если кто-то не согласен с тем, что мы соответствуем правилам, пускай подают заявление в суд.

Мы купили Джека Грилиша, поскольку смогли заработать на трансферах 60 миллионов евро и добавили ещё 40. Мы соблюдаем правила. Конечно, наши владельцы хотят тратить деньги, но они хотят делать это так, чтобы мы могли играть.

Много лет назад, когда «Манчестер Юнайтед» завоёвывал много титулов, они делали это, потому что тратили больше, чем остальные. Вы помните это? Тогда «Манчестер Сити» не мог этого делать, ведь у нас не было теперешних владельцев», - сказал Гвардиола.