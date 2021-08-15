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Англия. Премьер-лига

​Гвардиола ответил на критику Клоппа

15 Августа 2021 • 09:46 Комментировать (6)
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На днях Юрген Клопп давал комментарий касательно трансферных возможностей «Манчестер Сити» и сказал: «Нам разрешено тратить деньги, которые мы зарабатываем, а у них, очевидно, нет таких ограничений».

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил своему коллеге из «Ливерпуля».

«Раньше клубов с финансовыми возможностями было только несколько. Теперь есть «Челси» с Романом Абрамовичем, есть наш клуб с шейхом Мансуром. Они хотят вкладывать деньги в футбол. В чём проблема? Есть финансовый фэйр-плей, и если кто-то не согласен с тем, что мы соответствуем правилам, пускай подают заявление в суд.

Мы купили Джека Грилиша, поскольку смогли заработать на трансферах 60 миллионов евро и добавили ещё 40. Мы соблюдаем правила. Конечно, наши владельцы хотят тратить деньги, но они хотят делать это так, чтобы мы могли играть.

Много лет назад, когда «Манчестер Юнайтед» завоёвывал много титулов, они делали это, потому что тратили больше, чем остальные. Вы помните это? Тогда «Манчестер Сити» не мог этого делать, ведь у нас не было теперешних владельцев», - сказал Гвардиола.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Юрген Клопп
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Манчестерский Иппатий
15 Августа 2021 в 12:07
Голубятня "заносит" в УЕФА - поэтому им можно все.
Skywoker
15 Августа 2021 в 11:04
сити взял апл, какой то там кубок и играл в финале лч + избавился от трех игроков. Тут какбэ деньги должны быть ( то что их все вбухали в средненького грилиша другой вопрос). У клоппа вопросы должны быть к своему руководству - как после 2-ух успешных сезонов команда толком не укрепляется. Даже у мю деньги всегда на трансферы находились
Марченко Максим
15 Августа 2021 в 10:21
В чём проблема , тратьте так же зачем скулить ,что кому-то можно, кому-то нет. Или нет таких финансов на это ?)) Тем более всё по правилам делается .
Don sangre
15 Августа 2021 в 10:26
Вот именно
Don sangre
15 Августа 2021 в 10:18
Так и представил сцену из вестерна: где Клопп против Гвардиолы выходит и Юрген кидает сквозь зубы : ты мне за Гриллиша ответишь....
Juve96
15 Августа 2021 в 10:13
уж чья бы корова мычала про ффп
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