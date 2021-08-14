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Англия. Премьер-лига

Лингард признался в проблемах с алкоголем

14 Августа 2021 • 18:28 Комментировать
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Английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард признался в том, что у него были проблемы с алкоголем.

Футболист рассказал о ситуации, в которой пребывал с 2019 по начало 2021 года. По его словам, он стал пить из-за депрессии у его мамы, возникшей как раз в то время, когда Лингард не играл в составе «красных дьяволов» и попадал под критику фанатов клуба.

«Тогда я стал пить по ночам, я себя не узнавал. Мне хотелось уехать из Англии, не в Испанию, а в Саудовскую Аравию, или в Китай. Хотелось уйти от центра событий и перестать пребывать под давлением», - сказал Лингард в интервью Daily Mail.

Вторую часть минувшего сезона АПЛ Лингард провел в составе «Вест Хэма». За «молотобойцев» он отыграл 16 матчей, забив 9 мячей и отдав 4 голевых паса, помогая коллективу взобраться на шестую строчку в таблице чемпионата и забронировать путевку в Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Джесси Лингард
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