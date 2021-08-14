Ромеро: «Думаю, Гасперини – лучший тренер, под руководством которого я играл»

Бывший игрок «Аталанты» Кристиан Ромеро, ранее перебравшийся в лондонский «Тоттенхэм», поделился мнением о наставнике бергамасков Джанпьеро Гасперини.

«Думаю, Гасперини – лучший тренер, под руководством которого я играл. Он помог мне вырасти в футбольном плане. Когда я узнал об интересе ко мне со стороны «Аталанты», я ни секунды не сомневался в переезде в Бергамо», - рассказал футболист в интервью AS.

Кристиан Ромеро выступал за «Аталанту» на протяжении сезона 2020/21, отыграв за клуб 31 матч и забив 2 мяча. Сумма его трансфера в «Тоттенхэм» этим летом составила 55 миллионов евро.