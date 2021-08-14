Сульшер: «МЮ» подписал одного из лучших защитников последнего десятилетия»

Рулевой «МЮ» Уле Гуннар Сульшер высказался о трансфере французского защитника Рафаэля Варана. Игрок перебрался на «Олд Траффорд» из мадридского «Реала».

«Я доволен сделкой. Мы подписали одного из лучших защитников последнего десятилетия. Варан выиграл много трофеев, но я уверен, что он по-прежнему голоден до побед. С нетерпением жду его на тренировке команды», - приводит слова норвежского специалиста пресс-служба манкунианского гранда.

О трансфере Варана было объявлено сегодня, 14 августа. 28-летний защитник заключил с «красными дьяволами» контракт до середины 2025 года.