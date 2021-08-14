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Англия. Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Варана официально

14 Августа 2021 • 14:33 Комментировать
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Защитник Рафаэль Варан сменил мадридский «Реал» на английский «Манчестер Юнайтед». Стороны подписали долгосрочный контракт до лета 2025 года. Об этом рапортует пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, что последние десять лет 28-летний французский защитник провел в чемпионате Испании, выступая за «королевский» клуб. Вместе со «сливочными» Варан трижды становился чемпионом Ла Лиги и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В эти минуты «Манчестер Юнайтед» проводит стартовый матч в новом сезоне Премьер-лиги. На «Олд Траффорд» подопечные Сульшера принимают «Лидс». Текстовая трансляция игры доступна на «Евро-Футбол.ру».

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Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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14.08  17:00 Челси ... Кристал Пэлас 1.25 6 11.8
14.08  17:00 Уотфорд ... Астон Вилла 3.2 3.2 2.35
14.08  17:00 Бёрнли ... Брайтон 3.1 3.05 2.5
14.08  17:00 Лестер ... Вулверхэмптон 1.7 3.7 5.2
14.08  17:00 Эвертон ... Саутгемптон 2 3.45 3.8
14.08  19:30 Норвич ... Ливерпуль 9 5.8 1.3
15.08  16:00 Ньюкасл ... Вест Хэм 3.25 3.45 2.2
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