Защитник Рафаэль Варан сменил мадридский «Реал» на английский «Манчестер Юнайтед». Стороны подписали долгосрочный контракт до лета 2025 года. Об этом рапортует пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, что последние десять лет 28-летний французский защитник провел в чемпионате Испании, выступая за «королевский» клуб. Вместе со «сливочными» Варан трижды становился чемпионом Ла Лиги и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В эти минуты «Манчестер Юнайтед» проводит стартовый матч в новом сезоне Премьер-лиги. На «Олд Траффорд» подопечные Сульшера принимают «Лидс». Текстовая трансляция игры доступна на «Евро-Футбол.ру».