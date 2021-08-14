«Ливерпуль» хочет усилить атаку форвардом «Вулверхэмптона»

Испанский форвард Адама Траоре, выступающий в АПЛ за «Вулверхэмптон», может продолжить карьеру в более именитом английском клубе.

Согласно данным 90min, интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Ливерпуль». «Волки» готовы продать нападающего, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. По оценке портала transfermarkt, стоимость Траоре составляет 30 миллионов евро. Контракт игрока с «Вулверхэмптном» рассчитан до лета 2023 года.

Адама принял участие в 37 поединках минувшего сезона английской Премьер-лиги. Форвард записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.