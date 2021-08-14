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Англия. Премьер-лига

Тухель рассказал, когда Лукаку дебютирует за «Челси»

14 Августа 2021 • 10:24 Комментировать
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Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос, когда новичок команды Ромелу Лукаку проведет дебютный матч за «пенсионеров».

«Сейчас он находится на карантине. Мы обязаны соблюдать коронавирусный протокол. В понедельник Ромелу начнет тренироваться с командой. Думаю, он будет готов дебютировать в дерби с «Арсеналом», - приводит слова немецкого тренера портал Goal.com.

Лукаку вернулся в лондонский клуб на этой неделе. Бельгиец подписал долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

Матч «Арсенал» - «Челси» состоится на стадионе «Эмирейтс» 22 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ромелу Лукаку Томас Тухель
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