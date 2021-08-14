Тухель рассказал, когда Лукаку дебютирует за «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос, когда новичок команды Ромелу Лукаку проведет дебютный матч за «пенсионеров».

«Сейчас он находится на карантине. Мы обязаны соблюдать коронавирусный протокол. В понедельник Ромелу начнет тренироваться с командой. Думаю, он будет готов дебютировать в дерби с «Арсеналом», - приводит слова немецкого тренера портал Goal.com.

Лукаку вернулся в лондонский клуб на этой неделе. Бельгиец подписал долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

Матч «Арсенал» - «Челси» состоится на стадионе «Эмирейтс» 22 августа.