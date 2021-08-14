«МЮ» предложит Шоу новый контракт

Фланговый защитник Люк Шоу, показавший отличную игру за сборную Англии на прошедшем чемпионате Европы - 2020, получит новый контракт от «Манчестер Юнайтед». Об этом посредством твиттер-аккаунта сообщает инсайдер Николо Скира.

Журналист утверждает, что боссы манкунианского гранда предложат игроку долгосрочный договор, который будет рассчитан до 2026 года. Действующее соглашение истекает летом 2023 года.

Люк защищает цвета «Манчестер Юнайтед» на протяжении семи лет. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги 26-летний футболист провел 32 поединка, забил один гол и пять раз ассистировал одноклубникам.