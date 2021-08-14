Терри сравнил Варана с элитным автомобилем

Бывший тренер бирмингемской «Астон Виллы» Джон Терри поделился мнением о трансфере защитника Рафаэля Варана из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед».

«Кто-то считает, что Рафаэлю потребуется некоторое время для адаптации в новом чемпионате. Я же уверен, что Варан заиграет сразу.

Для «красных дьяволов» Варан - это Rolls Royce. Рафа - один из лучших оборонительных футболистов мира, с нетерпением жду его появления в АПЛ», - передает слова специалиста Metro

Несколькими днями ранее стало известно, что французский защитник прошел медосмотр и подписал 4-летний контракт с манкунианцами.