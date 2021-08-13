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Англия. Премьер-лига

«Лестер» объявил о трансфере Вестергора из «Саутгемптона»

13 Августа 2021 • 19:59 Комментировать
Лестер
...
Вулверхэмптон
1.70 3.70 5.20
Через 18 ч. 59 мин.
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«Лестер» объявил о трансфере защитника «Саутгемптона» Янника Вестергора, передаёт пресс-служба клуба.

Портал Transfermarkt сообщает, что переход 29-летнего защитника обошёлся «лисам» в 17,6 млн евро. Датчанин подписал контракт до июня 2024 года.

Напомним, что Вестернов перешёл в «Саутгемптон» из «Боруссии» Мёнхенгладбах в 2018 году за 25 миллионов евро. В составе «святых» он сыграл 79 матчей, в которых забил четыре гола.

Напомним, что ранее в «Лестере» объявили имя нового капитана. Им стал вратарь команды Каспер Шмейхель. Функции вице-капитана будет исполнять защитник Джонни Эванс.

 

 

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