«Лестер» объявил о трансфере Вестергора из «Саутгемптона»

«Лестер» объявил о трансфере защитника «Саутгемптона» Янника Вестергора, передаёт пресс-служба клуба.

Портал Transfermarkt сообщает, что переход 29-летнего защитника обошёлся «лисам» в 17,6 млн евро. Датчанин подписал контракт до июня 2024 года.

Напомним, что Вестернов перешёл в «Саутгемптон» из «Боруссии» Мёнхенгладбах в 2018 году за 25 миллионов евро. В составе «святых» он сыграл 79 матчей, в которых забил четыре гола.

Напомним, что ранее в «Лестере» объявили имя нового капитана. Им стал вратарь команды Каспер Шмейхель. Функции вице-капитана будет исполнять защитник Джонни Эванс.

