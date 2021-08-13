«Ньюкасл» объявил о трансфере Уиллока из «Арсенала»

«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Арсенала» Джо Уиллока, передаёт пресс-служба «сорок». Стороны заключили между собой долгосрочное соглашение.

Сообщалось, что англичанин подпишет контракт на пять лет. В СМИ отмечали, что трансфер полузащитника обойдётся «сорокам» в 30 миллионов евро.

Напомним, что Уиллок вторую половину прошлого сезона выступал за «Ньюкасл» на правах аренды. В составе «сорок» он сыграл 14 матчей, в которых забил восемь голов.

Ранее стало известно, что «Реал» готов продать полузащитника Мартина Эдегора в «Арсенал» за 40 миллионов евро. Сообщалось, что «канониры» намерены начать переговоры по Эдегору после продажи Уиллока в «Ньюкасл».