Санчо пропустит начало сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо не сможет помочь своей новой команде в игре первого тура АПЛ против «Лидса», которая состоится 14 августа. Об этом заявил главный тренер «манкунианцев» Уле Гуннар Сульшер.

«Джедону ещё нужно время, так как у него был отпуск после чемпионата Европы, а позже он приболел. Он провёл с нами всего полторы тренировки, что катастрофически мало для того, что принимать участие в играх. Думаю, что ему понадобится немного времени, чтобы адаптироваться, но в будущем он будет играть важную роль в нашей команде», - цитирует норвежца 90min.

Напомним, что Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» Дортмунд за 85 миллионов евро. Ранее он также выступал за «Манчестер Сити».