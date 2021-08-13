Защитник Виргил ван Дейк поставил подпись под новым трудовым соглашением с «Ливерпулем». Об этом сообщает пресс-служба английского гранда.

Новый контракт 30-летнего голландского футболиста с «красными» рассчитан до середины 2025 года. Напомним, что цвета мерсисайдского коллектива Виргил защищает с 2018 года. На «Энфилд» он переехал из «Саутгемптона».

В составе «Ливерпуля» ван Дейк становился чемпионом Премьер-лиги и триумфатором Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне АПЛ голландец сыграл всего пять матчей. Защитник пропустил большую часть кампании из-за травмы крестов.