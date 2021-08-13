Кин: «Трансфер Лукаку - гарантия дополнительных голов «Челси»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный тренер Рой Кин высказался о возвращении бельгийского форварда Ромелу Лукаку в лондонский «Челси». Ирландский специалист считает, что нападающий будет очень полезен «пенсионерам».

«Трансфер Ромелу - гарантия дополнительных голов. Если учесть, как играет «Челси» при Томасе Тухеле, бельгиец будет забивать минимум 20 голов за сезон», - передает слова Кина таблоид Daily Mail.

О возвращении 28-летнего бомбардира на «Стэмфорд Бридж» было объявлено в четверг, 12 августа. Стороны подписали контракт до лета 2026 года.

Лукаку уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год. Тогда форвард не смог пробиться в основу команды и скитался по арендам.