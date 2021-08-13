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Англия. Премьер-лига

«Тоттенхэм» нашёл усиление на Украине

13 Августа 2021 • 08:37 Комментировать
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Защитник Додо, выступающий на Украине за донецкий «Шахтёр», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге, рапортует Globo Esporte.

Согласно сведениям бразильских журналистов, заинтересованность в услугах 22-летнего исполнителя проявляет лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» готовы заплатить «горнякам» за трансфер бразильца порядка 20 миллионов евро. Украинская сторона готова продать Додо, но за более высокую цену.

Защитник выступает за донецкий коллектив с 2018 года. В нынешнем сезоне он поучаствовал в пяти встречах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

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Тоттенхэм Шахтёр Донецк Додо Трансферы футбола - лето 2021
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